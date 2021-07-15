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А. Емельяненко: Хабиб набрал очень много лишнего веса и сейчас вообще не готов вернуться

А. Емельяненко: Хабиб набрал очень много лишнего веса и сейчас вообще не готов вернуться
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предположил, что даже если бы бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов решил возобновить карьеру, у него бы это в настоящее время просто не получилось.

«Точно знаю, что Нурмагомедов сейчас вообще не готов к возвращению. Он набрал очень много лишнего веса, ему будет тяжело приходить в форму. Думаю, ему, как и Конору, нет смысла возвращаться на ринг.

Хабиб — молодец, он очень много выиграл, немало сделал для российского и мирового ММА. Нурмагомедов заслуживает все свои награды», — приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт.ру».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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