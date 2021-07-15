Тренер Порье высказался о возможном четвёртом поединке Дастина и Макгрегора

Майк Браун, тренер американского бойца UFC Дастина Порье, поделился мнением об экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре, победу над которым на турнире UFC 264 одержал его подопечный, а также высказался о возможности проведения четвёртого поединка между бойцами.



«Не думаю, что нужен четвертый бой между ними, но кто знает, что будет после выздоровления Конора. Посмотрим, как всё сложится. Возможно, ему следовало бы сразиться с кем-то другим и одержать одну или две победы. Тогда он точно сможет вернуться. Ведь Конор многое изменил в этом спорте, очень многое. Он самая большая звезда, которую вообще когда-либо видел спорт. Он буквально притягивает зрителей. Он и впрямь сделал много замечательных вещей, но я думаю, что в плане мастерства, Дастин — отличный боец», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Это был уже третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.