Омари Ахмедов покинул UFC
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Российский боец Омари Ахмедов покинул UFC и стал свободным агентом. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил его менеджер Ризван Магомедов.
«В прошлую субботу прошёл последний бой Омари Ахмедова под эгидой UFC. Отработали последний контракт и приняли решение выйти в свободное агентство, так как на столе есть несколько интересных предложений. Скоро объявим новости. 8 лет пролетели незаметно», — написал Магомедов.
Фото можно посмотреть на официальной странице Ризвана Магомедова в «Инстаграме».
В рамках предварительного карда турнира UFC 264 Ахмедов уступил американцу Брэду Таваресу раздельным решением судей. Для россиянина это поражение стало шестым в смешанных единоборствах при 21 победе.
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