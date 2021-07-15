Российский боец Омари Ахмедов покинул UFC и стал свободным агентом. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил его менеджер Ризван Магомедов.

«В прошлую субботу прошёл последний бой Омари Ахмедова под эгидой UFC. Отработали последний контракт и приняли решение выйти в свободное агентство, так как на столе есть несколько интересных предложений. Скоро объявим новости. 8 лет пролетели незаметно», — написал Магомедов.

Фото можно посмотреть на официальной странице Ризвана Магомедова в «Инстаграме».

В рамках предварительного карда турнира UFC 264 Ахмедов уступил американцу Брэду Таваресу раздельным решением судей. Для россиянина это поражение стало шестым в смешанных единоборствах при 21 победе.