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Джейк Пол отправил Порье подвеску в виде «спящего» Макгрегора и сделал комплимент его жене

Джейк Пол отправил Порье подвеску в виде «спящего» Макгрегора и сделал комплимент его жене
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Боксёр и видеоблогер Джейк Пол сообщил, что выслал бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье подвеску в виде «спящего» Конора Макгрегора. Отправить Дастину этот кулон, стоимость которого составляет $ 100 тыс., Пол обещал несколькими днями ранее. «Спящий» Макгрегор — мем, который появился после победы Дастина Порье над ирландцем в их втором поединке.

«Дастин, поздравляю с победой. Мне нравится, чем ты занимаешься со своим благотворительным фондом. Ты заслуживаешь эту подвеску больше меня. Добро всегда побеждает зло.

P.S. Передай свой жене от меня — она просто восхитительна», — написал Пол на своей странице в «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Джейка Пола в «Твиттере».

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