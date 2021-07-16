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Александр Емельяненко дал совет Конору Макгрегору

Александр Емельяненко дал совет Конору Макгрегору
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказал мнение, что должен сделать экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, после того как потерпел поражение от Дастина Порье в минувшие выходные. По мнению Емельяненко, Макгрегору имеет смысл заняться промоутерской деятельностью.

«Макгрегору уже незачем выходить на ринг. Пока у него будет зарастать перелом, он потеряет очень много функционально, технически и физически. Ему очень тяжело будет восстанавливаться, скорость уйдёт.

Конор уже многое сделал для смешанных единоборств. Ему нужно переходить на промоутерскую деятельность. Пусть контролирует, чтобы его многочисленные бизнесы не развалились. Тренером Макгрегору работать незачем», — приводит слова Емельяненко «ВсёПроСпорт».

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