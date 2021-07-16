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Непобеждённый нокаутёр вызвал на бой Тайсона Фьюри

Непобеждённый нокаутёр вызвал на бой Тайсона Фьюри
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Нигерийский боксёр Рафаэль Акпеджиори, выступающий в тяжёлой весовой категории, бросил вызов действующему чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри. На счету Акпеджиори 12 побед (все — нокаутом) в 12 поединках в профессиональном боксе.

«Если надо назвать бой мечты для меня на следующий год, я бы выбрал Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Я знаю, что способен выйти на ринг и победить этих парней. Но моя цель — собрать пояса. Как только я это сделаю, всё остальное сложится само собой», — приводит слова нигерийца издание Daily Star, ссылаясь на Sky Sports.

30-летний Акпеджиори начал карьеру в профессиональном боксе в 2018 году. Последний поединок он провёл 10 июля, победив представителя США Стивена Лайонса.

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