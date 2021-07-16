Ф. Емельяненко прокомментировал подсказки Нурмагомедова во время боя с Мальдонадо

Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, прокомментировал подсказки со стороны бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сделанные им в ходе боя Фёдора с Фабио Мальдонадо в 2016 году. Тогда Емельяненко победил Мальдонадо решением большинства судей.

«Спасибо большое Хабибу за его переживания и подсказки. Но нет, не слышал. Я слышу только свой угол.

Я всегда слышу время, мне нужно его контролировать. Это первое, что я сам ребятам из угла кричу. Тренер всегда видит дистанцию, комбинации, которые проходят или нет, какое-то действие, которое будет успешным. Я стараюсь слышать это, но решение всегда принимаю сам.

Когда ребята входят в клетку, я всегда рядом с ними, буду поддерживать, кричать, но биться и принимать решение им. Но главное, чтобы слышали время», — цитирует Фёдора ТАСС.

Смотрите Bellator и Brave CF эксклюзивно на «ОККО спорт».