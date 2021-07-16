Ф. Емельяненко прокомментировал подсказки Нурмагомедова во время боя с Мальдонадо

Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, прокомментировал подсказки со стороны бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, сделанные им в ходе боя Фёдора с Фабио Мальдонадо в 2016 году. Тогда Емельяненко победил Мальдонадо решением большинства судей.
«Спасибо большое Хабибу за его переживания и подсказки. Но нет, не слышал. Я слышу только свой угол.
Я всегда слышу время, мне нужно его контролировать. Это первое, что я сам ребятам из угла кричу. Тренер всегда видит дистанцию, комбинации, которые проходят или нет, какое-то действие, которое будет успешным. Я стараюсь слышать это, но решение всегда принимаю сам.
Когда ребята входят в клетку, я всегда рядом с ними, буду поддерживать, кричать, но биться и принимать решение им. Но главное, чтобы слышали время», — цитирует Фёдора ТАСС.
Смотрите Bellator и Brave CF эксклюзивно на «ОККО спорт».
- 16 июля 2021
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
08:41
-
08:01
-
00:29
- 15 июля 2021
-
22:16
-
20:58
-
20:33
-
19:25
-
18:22
-
16:54
-
16:02
-
15:05
-
14:59
-
13:35
-
13:14
-
13:03
-
12:57
-
12:29
-
12:00
-
11:39
-
11:04
-
10:59
-
10:14
-
09:58
-
09:32
-
09:11
-
09:00
-
08:38
-
08:06
-
08:04
-
07:21