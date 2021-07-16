Фёдор Емельяненко отреагировал на вызов, который бросил ему Вердум

Легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко, выступающий в Bellator, прокомментировал слова бразильского бойца Фабрисиу Вердума. Ранее Вердум заявил, что Емельяненко «никогда не был величайшим», и вызвал его на матч-реванш. В июне 2010 года Емельяненко проиграл Вердуму сабмишеном в первом раунде.
«Его не было в изначальном списке, который мне предоставил Скотт Кокер (президент Bellator. — Прим. «Чемпионата»). Когда Фабрисиу делал большие заявления, я задавал вопрос Bellator. Скотт сказал, что Вердум не заключал контракт с организацией, а говорить можно всё что угодно.
Я так понимаю, что на сегодняшний день ситуация не изменилась. Поэтому, когда Скотт предоставил мне список бойцов, там не было имени Фабрисио. Что он сейчас хочет, я не понимаю.
Хайп? Да. Он этим привлекает к себе внимание», — цитирует Емельяненко ТАСС.
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