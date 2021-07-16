Макгрегор привёл доказательства того, что выступал с травмой ноги в бою с Порье. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в «Твиттере» фотографии, из которых следует, что в поединке с Дастином Порье он выступал с травмированной ногой. Фотографии сделаны в ходе тренировочного лагеря Макгрегора в преддверии боя с Порье.
Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя и потерпел поражение.
Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru
Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru
Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru
Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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