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UFC Вегас 31: полный кард турнира с главным боем Махачев — Мойзес

UFC Вегас 31: полный кард турнира с главным боем Махачев — Мойзес
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В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. В главном событии вечера сразятся россиянин Ислам Махачев, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, и бразилец Тиаго Мойзес, выступающие в лёгкой весовой категории. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Ислам Махачев – Тиаго Мойзес
Марион Рено – Миша Тейт
Джереми Стивенс – Матеуш Гамрот
Родольфо Виейра – Дастин Стольцфус
Габриэль Бенитес – Билли Куарантилло

Предварительный кард

Даниэль Родригес — Престон Парсонс
Аманда Лемос – Монтсеррат Руиз
Халид Таха – Сергей Морозов
Майлс Джонс – Андерсон дос Сантос
Франсиско Фигередо – Малколм Гордон
Алан Баду – Родриго Насименто Феррейра

UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Хабиб ведёт своего преемника к титульнику. LIVE! UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Хабиб ведёт своего преемника к титульнику. LIVE!
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