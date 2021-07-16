UFC Вегас 31: полный кард турнира с главным боем Махачев — Мойзес

В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. В главном событии вечера сразятся россиянин Ислам Махачев, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, и бразилец Тиаго Мойзес, выступающие в лёгкой весовой категории. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Ислам Махачев – Тиаго Мойзес

Марион Рено – Миша Тейт

Джереми Стивенс – Матеуш Гамрот

Родольфо Виейра – Дастин Стольцфус

Габриэль Бенитес – Билли Куарантилло

Предварительный кард

Даниэль Родригес — Престон Парсонс

Аманда Лемос – Монтсеррат Руиз

Халид Таха – Сергей Морозов

Майлс Джонс – Андерсон дос Сантос

Франсиско Фигередо – Малколм Гордон

Алан Баду – Родриго Насименто Феррейра