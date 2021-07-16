Фергюсон: я единственный, кто заставил жирного Хабибера словесно сдаться. 29-1!

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что считает себя единственным спортсменом, который смог победить Хабиба Нурмагомедова, пусть и не в октагоне. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

«Были дни, когда жирный любитель тирамису Хабибер был просто щенком. Я единственный, кто заставил его словесно сдаться. 29-1!» — написал Фергюсон в своём «инстаграме».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пять раз пытались организовать в прежние годы, однако его проведение всякий раз срывалось по различным причинам. Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.