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Фергюсон: я единственный, кто заставил жирного Хабибера словесно сдаться. 29-1!

Фергюсон: я единственный, кто заставил жирного Хабибера словесно сдаться. 29-1!
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что считает себя единственным спортсменом, который смог победить Хабиба Нурмагомедова, пусть и не в октагоне. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

«Были дни, когда жирный любитель тирамису Хабибер был просто щенком. Я единственный, кто заставил его словесно сдаться. 29-1!» — написал Фергюсон в своём «инстаграме».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пять раз пытались организовать в прежние годы, однако его проведение всякий раз срывалось по различным причинам. Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.

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