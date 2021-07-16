Россиянка Авсарагова разделась, чтобы сделать вес перед боем в Bellator. Видео

Российская спортсменка Диана Авсарагова, выступающая в MMA-промоушене Bellator, чуть было не провалила взвешивание перед турниром Bellator 262, на котором она должна подраться с Габриэллой Галфин. Бой состоится в ночь с 16 на 17 июля мск.

Авсарагова сняла с себя всю одежду, и только тогда весы показали, что она уложилась в лимит весовой категории. Во время прохождения процедуры взвешивания спортсменку закрыли простынёй.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно в «инстаграме» MMA Junkie.

Результаты взвешивания Bellator 262

Основной кард

Хулиана Веласкес (125 фунтов) – Денизе Кильхольц (124) – титульный бой в женском наилегчайшем весе

Тайрелл Форчун (233,5) – Мэтт Митрион (261)

Си Джей Хэмилтон (135,5) – Матеус Маттос (135,75)

Арлин Бленкоу (146) – Даяна Силва (146)

Дэвис Трэвис (186) – Джонни Эблен (186)

Предварительный кард

Ронни Маркес (252) – Саид Соума (245)

Коди Лоу (145,75) – Теодор Мацука (146)

Диана Авсарагова (126,5) – Габриэлла Галфин (124,75)

Адиль Бенджилани (145,75) – Джонни Сото (146)

Чарли Кэмпбелл (155) – Николас Джульетти (156)