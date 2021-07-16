Махачев: UFC больше не позволит Макгрегору проигрывать
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгком весе, оценил перспективы экс-чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора, который сломал ногу в поединке с Дастином Порье, состоявшемся на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в минувшие выходные.
«Не думаю, что UFC позволит проигрывать ему дальше. Наверняка найдут кого-то, кого он выиграет (победит. — Прим. «Чемпионата»). Всё равно ни на ком таких денег больше не заработать.
Я вообще не уверен, что он вернётся. Но он умный парень в плане раскачки боёв. Начал кричать, что это доктор остановил бой, а не Порье его выиграл. Он же по-своему «рекорд» считает, у него так и останется 19-1», — приводит слова Махачева Sport24.
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