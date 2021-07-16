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Ислам Махачев назвал нынешний вес Хабиба Нурмагомедова

Ислам Махачев назвал нынешний вес Хабиба Нурмагомедова
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгком весе, предположил, сколько сейчас весит экс-чемпион лиги в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов. Махачев входит в команду Нурмагомедова.

По словам Ислама, который готовится к бою с Тиаго Мойзесом, вес Хабиба сейчас составляет примерно 87-90 кг.

«Хабиб к нам прилетел несколько недель назад. Но в этой подготовке он не спарринговал, и вообще я его в спаррингах не видел с момента окончания карьеры. Знаю, что было, но не на моих глазах.

Ну и плюс сейчас он для меня большой весом. Наверное, он весит около 87-90 килограммов, а я в момент подготовки был 79-80. Для меня с ним работать чуть опасно», — приводит слова Махачева Sport24.

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