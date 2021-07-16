РЕН ТВ покажет следующий бой Мурата Гассиева

Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию поединка с участием бывшего чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева. 22 июля Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем, бой пройдёт на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало трансляции — в 23:00 мск.

Также в рамках вечера бокса выступят Михаил Алоян, который сразится с Линдилом Тшемесе, и Эдгар Гукасян, чьим соперником станет Рикардо Вийяльба.

Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда российский спортсмен нокаутировал представителя Албании Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом дивизионе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.