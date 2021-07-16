«Саня уже не тот». Подписчики оценили свежее видео с тренировки Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новое видео на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В видео показано, как 39-летний спортсмен, который в настоящее время проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии, участвует в боксёрской тренировке.
«Утренняя работа на лапах», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Да-а-а, тяжеловат Санёчек».
«Ноги и корпус вообще не работают. Куда смотрит тренер? По ходу, Саня вообще не тот. Но всей душой и сердцем болеем за тебя!»
«Всё таки скорость уже не та, но это твоя работа, придётся идти до конца».
«А где скорость?»
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