«Саня уже не тот». Подписчики оценили свежее видео с тренировки Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новое видео на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В видео показано, как 39-летний спортсмен, который в настоящее время проводит тренировочный лагерь в Карачаево-Черкесии, участвует в боксёрской тренировке.

«Утренняя работа на лапах», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Да-а-а, тяжеловат Санёчек».

«Ноги и корпус вообще не работают. Куда смотрит тренер? По ходу, Саня вообще не тот. Но всей душой и сердцем болеем за тебя!»

«Всё таки скорость уже не та, но это твоя работа, придётся идти до конца».

«А где скорость?»