Ковингтон: не думаю, что в первом раунде боя Макгрегор — Порье было 10-8 в пользу Дастина

Американский боец UFC Колби Ковингтон не согласился с мнением судей по итогам первого раунда боя Дастина Порье и Конора Макгрегора.



«Я не очень внимательно смотрел бой. Отдыхал с друзьями в клубе, так что смотрел за поединком вполглаза. Но я бы не сказал, что в первом раунде было 10-8 в пользу Порье.



Порье кое-как пробивал удары из гарда, он боялся биться с Конором в стойке, поэтому пошёл за тейкдауном. При этом он постоянно недоволен борцами, говорит, что они скучные. Но он сам прыгает в ноги, потому что боится биться в стойке. Не думаю, что в этом раунде было 10-8», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.



Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.