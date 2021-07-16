Ковингтон: не думаю, что в первом раунде боя Макгрегор — Порье было 10-8 в пользу Дастина

Американский боец UFC Колби Ковингтон не согласился с мнением судей по итогам первого раунда боя Дастина Порье и Конора Макгрегора.
«Я не очень внимательно смотрел бой. Отдыхал с друзьями в клубе, так что смотрел за поединком вполглаза. Но я бы не сказал, что в первом раунде было 10-8 в пользу Порье.
Порье кое-как пробивал удары из гарда, он боялся биться с Конором в стойке, поэтому пошёл за тейкдауном. При этом он постоянно недоволен борцами, говорит, что они скучные. Но он сам прыгает в ноги, потому что боится биться в стойке. Не думаю, что в этом раунде было 10-8», — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу.
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 16 июля 2021
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
13:07
-
13:01
-
12:37
-
12:28
-
12:00
-
11:32
-
11:31
-
10:19
-
10:00
-
09:39
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
09:05
-
09:01
-
08:41
-
08:01
-
00:29
- 15 июля 2021
-
22:16
-
20:58
-
20:33
-
19:25
-
18:22
-
16:54
-
16:02
-
15:05
-
14:59
-
13:35
-
13:14
-
13:03
-
12:57
-
12:29