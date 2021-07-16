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Тиаго Мойзес рассказал о плане на бой с Исламом Махачевым

Тиаго Мойзес рассказал о плане на бой с Исламом Махачевым
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Боец ММА Тиаго Мойзес поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым. Бой будет проходить на турнире UFC Vegas 31 в ночь на 18 июля мск.

«Я равнодушен к этой шумихе вокруг Махачева. Моя задача — зайти в октагон и проявить себя. Я буду делать свою работу независимо от того, кто стоит напротив — Ислам Махачев или кто-то другой.

Он с самого начала попытается оказать на меня давление. Я буду выбрасывать много ударов, эффективно использовать свои боксёрские навыки и бить ногами. После этого Махачеву придётся отступить. Я не боюсь тейкдаунов, я умею защищаться. Воспользуюсь боксёрскими навыками, травмирую его ногу и закончу бой нокаутом», — приводит слова Мойзеса Bloodyelbow.

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.

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