Тиаго Мойзес рассказал о плане на бой с Исламом Махачевым

Боец ММА Тиаго Мойзес поделился ожиданиями от поединка с россиянином Исламом Махачевым. Бой будет проходить на турнире UFC Vegas 31 в ночь на 18 июля мск.
«Я равнодушен к этой шумихе вокруг Махачева. Моя задача — зайти в октагон и проявить себя. Я буду делать свою работу независимо от того, кто стоит напротив — Ислам Махачев или кто-то другой.
Он с самого начала попытается оказать на меня давление. Я буду выбрасывать много ударов, эффективно использовать свои боксёрские навыки и бить ногами. После этого Махачеву придётся отступить. Я не боюсь тейкдаунов, я умею защищаться. Воспользуюсь боксёрскими навыками, травмирую его ногу и закончу бой нокаутом», — приводит слова Мойзеса Bloodyelbow.
Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.
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