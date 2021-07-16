А. Емельяненко поделился мнением о боях с Тарасовым, Джиганом и Минеевым

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что думает о своих следующих соперниках. Ранее Емельяненко объявил, что сперва подерётся с бойцом MMA и блогером Артёмом Тарасовым, потом сразится с известным рэпером Джиганом, после чего его ожидает поединок с бойцом MMA Владимиром Минеевым.

«Сейчас я приду в форму, две недели — и организовываем первый бой. Принципиальные договорённости есть. С Минеевым уже давным-давно подписан контракт, Тарасов и Джиган сами вызвали меня. Все бои состоятся в этом году.

Тарасов и Джиган? Я вообще не понимаю, чего эти граждане полезли на ринг. Тарасов — средневес. Он хочет запомниться народу и думает, что всё будет легко, что я потерял форму и не верну её. Я уже готов выйти с ними на ринг, буду бить их.

Минеев? Он варится в своей каше. Минеев весь травмированный. Думаю, он тоже уступит мне в боксёрской составляющей. Я живу в спортзале у боксёров», — цитирует Емельяненко «ВсёПроСпорт».