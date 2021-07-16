В UFC опубликовали новое промовидео к бою Ислам Махачев — Тиаго Мойзес
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В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. Его главным событием станет бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса. В преддверии противостояния пресс-служба промоушена опубликовала яркое промовидео к этой схватке.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas 31.
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