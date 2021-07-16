Соннен объяснил, почему считает четвёртый бой Макгрегора и Порье бессмысленным

Бывший боец ММА Чейл Соннен считает, что четвёртый поединок американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора не имеет смысла. По словам Соннена, в трёх боях соперники уже показали достаточно.
Первый бой они провели в 2014 году, тогда победил Макгрегор. В начале 2021 года Порье нокаутировал соперника, а в июле Макгрегор потерпел поражение, сломав ногу. Бой был остановлен после первого раунда.
«В эти пять минут мы не увидели никакой конкуренции. Конечно, мы привыкли рассчитывать на Конора. И я не хочу пинать лежачего, я просто говорю о том, что видел. Мы привыкли, что Конор здорово дерётся в стойке, что его сложно повалить. В этом он обычно переигрывал соперников.
Но сейчас он не выигрывал ни в каком компоненте. И я не пытаюсь его критиковать, я просто говорю, что в четвёртом бою нет смысла. Мы и так всё видели», — цитирует Соннена BJPenn.
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