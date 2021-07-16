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Махачев: мне осталось несколько шагов, в начале 2022 года буду драться за титул

Махачев: мне осталось несколько шагов, в начале 2022 года буду драться за титул
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Российский боец UFC Ислам Махачев поделился планами на будущее. На турнире UFC Vegas 31 российский легковес проведёт поединок с Тиаго Мойзесом. По мнению россиянина, он уже близко подобрался к титульному поединку.

В настоящее время Махачев занимает 9-е место в рейтинге UFC. Его соперник находится на 14-м месте. Бой Махачева и Мойзеса возглавит кард турнира.

Победная серия Ислама составляет семь боёв. Как считает Махачев, ему достаточно одержать ещё несколько побед, чтобы оказаться в числе претендентов на титул, которым сейчас владеет бразилец Чарльз Оливейра.

«Мне остаётся ещё несколько шагов. Возможно, ещё два боя, этот и следующий. А затем, в начале 2022 года, я буду драться за титул», — цитирует Махачева TMZ.

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