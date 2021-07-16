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«Это поведение животных, а не людей». Тренер Сен-Пьера жёстко раскритиковал Макгрегора

«Это поведение животных, а не людей». Тренер Сен-Пьера жёстко раскритиковал Макгрегора
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Фирас Захаби, известный тренер ММА, работавший с экс-чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером, резко раскритиковал ирландского бойца Конора Макгрегора. Захаби признался, что не понимает, как Макгрегор мог позволить себе запредельный треш-ток перед и после поединка с американцем Дастином Порье. Макгрегор угрожал сопернику расправой, а также грубо отзывался о супруге бойца.

«Я был в недоумении. Не знаю, как вы, ребята, можете быть фанатами такого. Я уважаю Макгрегора как бойца, уважаю его бойцовские качества и не скрываю этого. Но то, как он вёл себя во время пресс-конференции, просто ужасно.

Макгрегор опустился. Он очень зол, завидует Порье. Конор будет делать всё, чтобы оскорбить Дастина, отвлечь внимание. Порье тебя побил, он лучше тебя. Его запомнят как бойца, который тебя превзошёл.

Неважно, что там между вами. Нельзя начинать угрожать убийством, грозить семье, детям, жёнам, членам команды. Это просто поведение животных, а не людей», — цитирует Захаби на YouTube-канале Tristar Gym.

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