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Махачев оказался немного легче Мойзеса на взвешивании

Махачев оказался немного легче Мойзеса на взвешивании
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В Лас-Вегасе (США) в эти минуты проходит процедура взвешивания участников турнира UFC Vegas 31. В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Тиаго Мойзес. Соперники уже прошли процедуру взвешивания.

Махачев показал на весах 70,53 кг. Соперник Ислама оказался немного тяжелее, его вес составил 70,76 кг.
В настоящее время Махачев занимает 9-е место в рейтинге UFC. Его соперник находится на 14-м месте.

Победная серия Ислама составляет семь боёв. Как считает Махачев, ему достаточно одержать ещё несколько побед, чтобы оказаться в числе претендентов на титул, которым сейчас владеет бразилец Чарльз Оливейра.

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов полагает, что Махачев способен завоевать титул.

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