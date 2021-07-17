Авсарагова победила Галфин на турнире Bellator 262

В ночь с 16 на 17 июля мск проходит турнир Bellator 262. В рамках предварительного карда россиянка Диана Авсарагова встретилась с американкой Габриэлой Галфин.

Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).

Напомним, Авсарагова чуть было не провалила взвешивание перед турниром Bellator 262. Россиянка сняла с себя всю одежду, и только тогда весы показали, что она уложилась в лимит весовой категории. Во время прохождения процедуры взвешивания спортсменку закрыли простынёй.

Диана дебютировала в Bellator в апреле 2021 года. На турнире Bellator 255 она встретилась с Тарой Графф и нокаутировала её менее чем за минуту. Всего в смешанных единоборствах Авсарагова провела четыре боя, победив во всех из них.