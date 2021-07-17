Веласкес победила Кильхольц раздельным решением и защитила титул чемпионки Bellator

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В ночь с 16 на 17 июля мск в Анкасвилле на стадионе «Мохеган Сан Арена» прошёл турнир Bellator 262. В рамках главного боя встретились Джулиана Веласкес (Бразилия) и Денизе Кильхольц (Нидерланды).

По итогам пяти раундов победу раздельным решением одержала Веласкес и защитила титул чемпионки Bellator.

В со-главном бою вечера встретились американцы Мэтт Митрион и Тайрел Форчун. В результате Форчун победил Митриона техническим нокаутом уже в первом раунде.

Ранее на турнире россиянка Диана Авсарагова встретилась с американкой Габриэлой Галфин. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).

Также в рамках заключительного боя предварительного карда представитель Суринама Саид Совма встретился с американцем Ронни Маркесом. Победу в бою в первом раунде нокаутом одержал суринамец. Для этого ему понадобилось 1 минута и 9 секунд.