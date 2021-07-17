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Лиана Джоджуа поздравила Диану Авсарагову с победой на Bellator 262

Лиана Джоджуа поздравила Диану Авсарагову с победой на Bellator 262
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Боец UFC и экс-чемпионка Fight Nights Global Лиана Джоджуа поздравила россиянку Диану Авсарагову с победой на турнире Bellator 262. Скриншот с объявлением победительницы и поздравлением Джоджуа опубликовала в своём аккаунте в «Инстаграме» в «сториз».

В ночь с 16 на 17 июля мск прошёл турнир Bellator 262. В рамках предварительного карда Авсарагова встретилась с американкой Габриэлой Галфин. Бой завершился победой Авсараговой раздельным решением судей (29-28, 29-28 и 28-29).

Напомним, Авсарагова чуть было не провалила взвешивание перед турниром Bellator 262. Россиянка сняла с себя всю одежду, и только тогда весы показали, что она уложилась в лимит весовой категории. Во время прохождения процедуры взвешивания спортсменку закрыли простынёй.

Диана дебютировала в Bellator в апреле 2021 года. На турнире Bellator 255 она встретилась с Тарой Графф и нокаутировала её менее чем за минуту. Всего в смешанных единоборствах Авсарагова провела четыре боя, победив во всех из них.

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