Хамзат Чимаев поделился мыслями по случаю годовщины с момента его дебюта в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, оставил новый пост на своей странице в «Инстаграме», посвящённый годовщине его дебюта в UFC.
«Год назад я дебютировал в UFC. За это время произошло много всего хорошего, но было и кое-что плохое, однако я многому научился. Увидимся в октябре», — написал Чимаев.
Фото можно посмотреть на странице Чимаева в "Инстаграме".
Дебют Чимаева в UFC случился на турнире UFC on ESPN 13 15 июля 2020 года. В рамках предварительного карда Хамзат встречался с валлийцем Джоном Филлипсом. Бой завершился досрочной победой Чимаева во втором раунде.
Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры. Но в итоге решил вернуться.
В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно.
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