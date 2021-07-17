Хамзат Чимаев поделился мыслями по случаю годовщины с момента его дебюта в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, оставил новый пост на своей странице в «Инстаграме», посвящённый годовщине его дебюта в UFC.



«Год назад я дебютировал в UFC. За это время произошло много всего хорошего, но было и кое-что плохое, однако я многому научился. Увидимся в октябре», — написал Чимаев.

Фото можно посмотреть на странице Чимаева в "Инстаграме".

Дебют Чимаева в UFC случился на турнире UFC on ESPN 13 15 июля 2020 года. В рамках предварительного карда Хамзат встречался с валлийцем Джоном Филлипсом. Бой завершился досрочной победой Чимаева во втором раунде.



Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры. Но в итоге решил вернуться.



В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно.