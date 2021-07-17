Дастин Порье продаст подвеску в виде «спящего» Макгрегора на аукционе

Бывшим временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье продаст подвеску в виде «спящего» Конора Макгрегора, которую ему подарил боксёр и видеоблогер Джейк Пол, на аукционе. Об этом решении Порье сообщил в своём «твиттере». «Спящий» Макгрегор — мем, который появился после победы Дастина над ирландцем Конор Макгрегором в их втором поединке.

Фото можно посмотреть на странице Порье в "Твиттере".

Напомним, на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 в главном поединке встречались Макгрегор и Порье. Дастин одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.