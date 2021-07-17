Биспинг предложил Макгрегору арендовать инвалидную коляску и сходить в Диснейленд

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в шутку заявил о готовности сводить экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора в Диснейленд. По мнению Биспинга, для комфорта сломавший ногу Конор может арендовать инвалидное кресло.



«Наверно, мне придётся позвонить Конору и обозначить своё предложение. Дело в том, что всякий раз, когда моя мама приезжала из Англии, мы вели её в Диснейленд. Но мама не может ходить и поэтому мы брали инвалидное кресло.



Благодаря этому можно воспользоваться некоторыми преимуществами — появляется доступ в первые ряды. Вы же понимаете, о чём я? Никакой очереди. Так что да, Конор, если ты свободен в эти выходные, давай сгоняем в Диснейленд, детка. Поехали!



Инвалидную коляску можно будет арендоваться непосредственно в Диснейленде. Туда даже не обязательно приходить со своей. Её можно будет взять напрокат, устроиться поудобнее, а затем продвигаться в переднюю часть очереди», — сказал Биспинг в интервью на канале Fight CAT в YouTube.

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