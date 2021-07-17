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Хамзат Чимаев: 5 месяцев без тренировок, но вот я снова в деле. Я голоден, очень голоден

Хамзат Чимаев: 5 месяцев без тренировок, но вот я снова в деле. Я голоден, очень голоден
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, поделился мыслями после возобновления своих тренировок.

«Я стал сильнее психологически. Пять месяцев без тренировок, но вот я снова в деле. Я голоден, очень голоден. Некоторые слишком много разговаривают, и мотивируют меня этим ещё больше», — сказал Чимаев на видеозаписи, размещённой на странице Frontkick.online в YouTube.

Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры. Но в итоге решил вернуться.

В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно.

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