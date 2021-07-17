Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз: Джастин Гэтжи следующим подерётся с Чарльзом Оливейрой

Абдель-Азиз: Джастин Гэтжи следующим подерётся с Чарльзом Оливейрой
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что Джастин Гэтжи может в следующем поединке встретиться с действующим чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой.

«Я верю, что Джастин Гэтжи следующим подерётся с Чарльзом Оливейрой. Вот во что я верю. Возможно, Дастину Порье стоит сделать перерыв, пусть он отдохнёт, а эти два парня пусть займутся своей работой», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

Ранее в социальных сетях появились слухи, согласно которым бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи задумывается о завершении карьеры. Гэтжи опроверг эту информацию.

В последнем для себя поединке Джастин Гэтжи уступил Хабибу Нурмагомедову приёмом во втором раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021