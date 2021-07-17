Абдель-Азиз: Джастин Гэтжи следующим подерётся с Чарльзом Оливейрой
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что Джастин Гэтжи может в следующем поединке встретиться с действующим чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой.
«Я верю, что Джастин Гэтжи следующим подерётся с Чарльзом Оливейрой. Вот во что я верю. Возможно, Дастину Порье стоит сделать перерыв, пусть он отдохнёт, а эти два парня пусть займутся своей работой», — цитирует Абдель-Азиза BJPenn.
Ранее в социальных сетях появились слухи, согласно которым бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи задумывается о завершении карьеры. Гэтжи опроверг эту информацию.
В последнем для себя поединке Джастин Гэтжи уступил Хабибу Нурмагомедову приёмом во втором раунде.
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