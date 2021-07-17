Джейк Пол: в отличие от Усмана и Бёрнса, я прикончу Вудли

Известный видеоблогер Джейк Пол поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Бой будет проходить по правилам бокса 29 августа в Огайо.



Пол одержал три победы подряд. В том числе он нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.



«Да, он дрался с Камару Усманом. С Гилбертом Бёрнсом. Но они — не Джейк Пол. Я прикончу его, в отличие от этих парней, а потому они посмотрят это интервью и скажут: «Этот парень сумасшедший! Он предсказал будущее, что за чёрт?!» — приводит слова Пола MMAJunkie.



Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Ранее Вудли признал, что за этот бой получит больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.



Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайрон является экс-чемпионом UFC.