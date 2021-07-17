Джейк Пол: в отличие от Усмана и Бёрнса, я прикончу Вудли

Известный видеоблогер Джейк Пол поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Бой будет проходить по правилам бокса 29 августа в Огайо.
Пол одержал три победы подряд. В том числе он нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.
«Да, он дрался с Камару Усманом. С Гилбертом Бёрнсом. Но они — не Джейк Пол. Я прикончу его, в отличие от этих парней, а потому они посмотрят это интервью и скажут: «Этот парень сумасшедший! Он предсказал будущее, что за чёрт?!» — приводит слова Пола MMAJunkie.
Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Ранее Вудли признал, что за этот бой получит больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.
Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайрон является экс-чемпионом UFC.
- 17 июля 2021
-
21:56
-
20:57
-
19:50
-
18:28
-
17:49
-
16:05
-
15:53
-
14:10
-
12:44
-
11:36
-
10:34
-
09:29
-
08:39
-
06:32
-
05:58
-
04:41
-
04:27
-
03:06
-
00:11
- 16 июля 2021
-
22:05
-
20:17
-
19:07
-
18:07
-
17:45
-
15:53
-
15:26
-
15:06
-
14:51
-
14:31
-
14:06
-
13:55
-
13:25
-
13:07
-
13:01
-
12:37