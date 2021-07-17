Диллашоу: Макгрегор роет себе яму

Экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу поделился мнением о трештоке Конора Макгрегора.
«Даже не знаю. Прямо сейчас Макгрегор роет себе яму. Он продолжает выкладывать эти видео, выдумывает оправдания и выставляет себя полным идиотом. Мне хочется поддержать его, потому что он упал на самое дно. Когда он был на вершине, я не хотел за него вступаться. Но сейчас мне правда хочется оказать ему поддержку, учитывая то, сколько он сделал для нашего спорта. Но это усложняет задачу, учитывая то, как он себя ведёт», — приводит слова Диллашоу Sportskeeda.
В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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