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Диллашоу: Макгрегор роет себе яму

Диллашоу: Макгрегор роет себе яму
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Экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу поделился мнением о трештоке Конора Макгрегора.

«Даже не знаю. Прямо сейчас Макгрегор роет себе яму. Он продолжает выкладывать эти видео, выдумывает оправдания и выставляет себя полным идиотом. Мне хочется поддержать его, потому что он упал на самое дно. Когда он был на вершине, я не хотел за него вступаться. Но сейчас мне правда хочется оказать ему поддержку, учитывая то, сколько он сделал для нашего спорта. Но это усложняет задачу, учитывая то, как он себя ведёт», — приводит слова Диллашоу Sportskeeda.

В ночь с 10 на 11 июля мск состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Конор Макгрегор и Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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