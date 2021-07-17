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Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядит Ислам Махачев за 10 часов до боя

Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядит Ислам Махачев за 10 часов до боя
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию своего близкого друга Ислама Махачева, которому в ночь с 17 на 18 июля предстоит провести бой с Тиаго Мойзесом. Их поединок возглавит кард турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 31.

«За 10 часов до боя», — написал Нурмагомедов.

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas 31.

UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Бразилец покушается на рекорд Ислама! LIVE! UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Бразилец покушается на рекорд Ислама! LIVE!
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