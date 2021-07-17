Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядит Ислам Махачев за 10 часов до боя

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фотографию своего близкого друга Ислама Махачева, которому в ночь с 17 на 18 июля предстоит провести бой с Тиаго Мойзесом. Их поединок возглавит кард турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 31.

«За 10 часов до боя», — написал Нурмагомедов.



Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.



«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas 31.