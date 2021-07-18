Мойзес: Махачев не идёт ни в какое сравнение с Хабибом

Боец UFC Тиаго Мойзес поделился мнением о своём будущем сопернике Исламе Махачеве.



«Он сражался с сильными бойцами, но он не встречался с лучшими в нашей весовой категории. Всё станет понятнее, когда он начнёт драться с лучшими. Противники, с которыми он дрался в последнее время, были хороши, но ни один из них не был настолько разносторонним, как я, и в этом моё преимущество в предстоящем бою.



Сравнение с Хабибом? Никто не может сравниться с Хабибом и тем, что он сделал в спорте. Для меня Хабиб — лучший легковес всех времён, и я считаю, что Махачев не идёт ни в какое сравнение с Хабибом.



Я сделаю всё возможное, чтобы закончить бой с Махачевым до пятого раунда. Это цель. У меня есть всё необходимое для этого», — приводит слова Мойзеса MMAFighting.