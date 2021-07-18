Кормье: Махачев в бою с Мойзесом покажет, почему станет чемпионом

Бывший чемпион UFC в двух веcовых категориях Даниэль Кормье дал наставления перед боем на UFC Vegas 31 российскому бойцу Исламу Махачеву, который будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом.



«Удачи вам сегодня, ребята, делайте своё дело. Ислам Махачев покажет, почему станет чемпионом, а Габриэль Бенитес научит всех уважать себя и покажет, что является здесь проблемой для многих. Вперёд!» — гласит пост Кормье в «Инстаграме».

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.