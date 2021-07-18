Нурмагомедов выступил с обращением к Махачеву перед боем с Мойзесом на UFC Vegas 31

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своему 29-летнему соотечественнику Исламу Махачеву, которому в ночь с 17 на 18 июля предстоит выйти в октагон с представителем Бразилии Тиаго Мойзесом в главном бою турнира UFC Vegas 31.



«Очень и очень долгий путь пройден, я даже не знаю, как это всё тут описать, просто те, кто видел, они знают.

Примерно через 5 часов наш выход. Пусть Всевышний поможет тебе, брат, и убережёт от всего плохого», — гласит пост Хабиба в «Инстаграме».

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas 31.