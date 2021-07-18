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Морозов единогласным решением судей победил немца Таха на турнире UFC Vegas 31

Морозов единогласным решением судей победил немца Таха на турнире UFC Vegas 31
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В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся поединок предварительного карда UFC Vegas 31, в котором сошлись 32-летний представитель Казахстана Сергей Морозов и 29-летний немец Халид Таха, выступающие в легчайшем весе.

По итогам 3-раундового противостояния победу в бою одержал Сергей Морозов единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Напомним, что для Морозова это был второй поединок в UFC. В дебютном бою он уступил россиянину Умару Нурмагомедову в январе 2021 года на турнире UFC on ESPN 20. Всего на его счету 18 побед и 4 поражения в карьере ММА.

В главном поединке турнира UFC Вегас 31 сойдутся 29-летний россиянин Ислам Махачев и 26-летний представитель Бразилии Тиаго Мойзес.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas 31.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 26), Лас-Вегас, США
Халид Таха - Сергей Морозов (W)
18 июля 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Халид Таха
Окончено
UD
Сергей Морозов
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