Аманда Лемос ярким нокаутом на 35-й секунде победила соперницу на турнире UFC Вегас 31

В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся поединок предварительного карда UFC Vegas 31, в котором сошлись 34-летняя представительница Бразилии Аманда Лемос и 28-летняя мексиканка Монтсеррат Руис, выступающие в минимальном весе.
Бой завершился уже на 35-й секунде победой Аманды Лемос после яркого нокаута.
Видео доступно на «Чемпионате».
Для Аманды Лемос этот поединок стал пятым в UFC – в своём дебютном бою она потерпела поражение, а затем одержала три победы кряду, одержав четвёртую в бою с Руис. Монтсеррат Руис проводила свой второй бой в престижном промоушене – в первом поединке она одержала победу, а в бою с Лемос потерпела первое поражение в UFC.
«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas 31.
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