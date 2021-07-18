Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аманда Лемос ярким нокаутом на 35-й секунде победила соперницу на турнире UFC Вегас 31

Аманда Лемос ярким нокаутом на 35-й секунде победила соперницу на турнире UFC Вегас 31
Комментарии

В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся поединок предварительного карда UFC Vegas 31, в котором сошлись 34-летняя представительница Бразилии Аманда Лемос и 28-летняя мексиканка Монтсеррат Руис, выступающие в минимальном весе.

Бой завершился уже на 35-й секунде победой Аманды Лемос после яркого нокаута.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для Аманды Лемос этот поединок стал пятым в UFC – в своём дебютном бою она потерпела поражение, а затем одержала три победы кряду, одержав четвёртую в бою с Руис. Монтсеррат Руис проводила свой второй бой в престижном промоушене – в первом поединке она одержала победу, а в бою с Лемос потерпела первое поражение в UFC.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas 31.

«Пусть Всевышний поможет тебе, брат»! Хабиб сделал всё для Ислама. Ждём победы! LIVE! «Пусть Всевышний поможет тебе, брат»! Хабиб сделал всё для Ислама. Ждём победы! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021