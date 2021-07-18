Прямой эфир боя Махачев – Мойзес начнётся примерно в 07:10 мск

В ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. Его главным событием станет бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса.
Ориентировочное время начала боя — в 7:10 мск.
Предварительный и основной кард, включающий главный бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах.
Также турнир будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.
Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александера Эрнандеса решением судей.
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