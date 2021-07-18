Махачев: немного расстроен, что Мойзесу удалось провести тейкдаун

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал исход победного поединка с бразильцем Тиаго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31. Бой был главным событием вечера.
«Оцениваю выступление хорошо. Позади тяжёлый тренировочный лагерь. У меня было много мелких травм. Я доволен, провёл в октагоне более трёх раундов. Это хороший опыт с хорошим соперником. Я не нервничал, очень ждал этого боя. Постоянно хотел попасть на арену. Быть участником главного события вечера — значит привлекать к себе больше внимания, больше общаться с прессой. Но я должен быть готов к этому.
Немного расстроен, что Мойзесу удалось провести тейкдаун. Не думал, что он пойдёт на такое. Но я сам отдал ему ноги. Я попробовал защититься, но он поймал меня. Но ничего. Я сразу попытался задушить его, но он выбрался, он хорош в джиу-джитсу. Когда против меня провели тейкдаун, был немного расстроен. Потому что все мои друзья-борцы также расстроились», — рассказал Махачев на пресс-конференции после боя.
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