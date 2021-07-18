Махачев назвал соперника, с которым хотел бы провести следующий бой

Боец UFC Ислам Махачев рассказал, что хотел бы провести следующий поединок с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Тони Фергюсоном.
«С кем бы мне хотелось сначала провести бой, если бы пришлось выбирать из Чендлера, дос Аньоса и Фергюсона? Наверное, с Тони. Всё потому, что у нас с ним есть большая история. Хабиб должен был подраться с ним пять или шесть раз, да? Давайте закончим это дело. Я поставлю в этом точку. Покажу всему миру, что Тони не на уровне Хабиба. Люди не понимают, какое давление идёт от Хабиба. Не могу вам объяснить, но, думаю, вы знаете. Когда я хотел бы подраться в следующий раз? До конца этого года», — сказал Махачев на пресс-конференции после турнира.
Ранее россиянин в рамках главного события турнира UFC Vegas 31 досрочно победил бразильца Тиаго Мойзеса.
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