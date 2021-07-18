Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев рассказал о реакции Хабиба на тейкдаун против себя в исполнении Мойзеса

Махачев рассказал о реакции Хабиба на тейкдаун против себя в исполнении Мойзеса
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC Ислам Махачев рассказал, как отреагировал бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на то, что бразильцу Тиаго Мойзесу в бою с ним удалось провести тейкдаун. Поединок Махачева и Мойзеса состоялся в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.

«Устроил ли мне после этого Хабиб какой-то треш-ток в углу? Нет. Он просто сказал мне, что я слишком расслабился. Но я не думал, что Тиаго попытается провести против меня тейкдаун», — сказал Махачев на пресс-конференции.

В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Отметим, что для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.

Новость по теме
Махачев: немного расстроен, что Мойзесу удалось провести тейкдаун
«Вы можете бегать от меня, но вы не спрячетесь». Дана, дай уже Исламу чемпионский бой «Вы можете бегать от меня, но вы не спрячетесь». Дана, дай уже Исламу чемпионский бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021