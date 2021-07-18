Махачев рассказал о реакции Хабиба на тейкдаун против себя в исполнении Мойзеса

Боец UFC Ислам Махачев рассказал, как отреагировал бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на то, что бразильцу Тиаго Мойзесу в бою с ним удалось провести тейкдаун. Поединок Махачева и Мойзеса состоялся в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.



«Устроил ли мне после этого Хабиб какой-то треш-ток в углу? Нет. Он просто сказал мне, что я слишком расслабился. Но я не думал, что Тиаго попытается провести против меня тейкдаун», — сказал Махачев на пресс-конференции.



В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Отметим, что для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.

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