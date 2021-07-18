Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Будущий наследник престола?» В UFC показали эмоциональное фото Махачева с Хабибом

«Будущий наследник престола?» В UFC показали эмоциональное фото Махачева с Хабибом
Аудио-версия:
Комментарии

На странице UFC в «Инстаграме» разместили свежее фото, на котором изображены российский боец UFC Махачев и поздравляющий его с победой над бразильцем Тиаго Мойзесом бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Поединок Махачева и Мойзеса состоялся в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.

«Будущий наследник престола?» — подписали фото в UFC.

Фотографию можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».

В поединке предварительного карда UFC Vegas 31 ранее сошлись 32-летний представитель Казахстана Сергей Морозов и 29-летний немец Халид Таха, выступающие в легчайшем весе. По итогам 3-раундового противостояния победу в бою одержал Сергей Морозов единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

Новость по теме
Махачев рассказал о реакции Хабиба на тейкдаун против себя в исполнении Мойзеса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021