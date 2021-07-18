«Будущий наследник престола?» В UFC показали эмоциональное фото Махачева с Хабибом

На странице UFC в «Инстаграме» разместили свежее фото, на котором изображены российский боец UFC Махачев и поздравляющий его с победой над бразильцем Тиаго Мойзесом бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Поединок Махачева и Мойзеса состоялся в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.
«Будущий наследник престола?» — подписали фото в UFC.
Фотографию можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».
В поединке предварительного карда UFC Vegas 31 ранее сошлись 32-летний представитель Казахстана Сергей Морозов и 29-летний немец Халид Таха, выступающие в легчайшем весе. По итогам 3-раундового противостояния победу в бою одержал Сергей Морозов единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.
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