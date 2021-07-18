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Менеджер Хабиба: хочу посмотреть, как Махачев ломает Макгрегору шею, а не ногу

Менеджер Хабиба: хочу посмотреть, как Махачев ломает Макгрегору шею, а не ногу
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, на своей странице в «Твиттере» рассказал о желании увидеть бой между россиянином Исламом Махачевым и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором, в настоящее время восстанавливающимся после перелома ноги.

«Когда Макгрегор вернётся, я хочу посмотреть, как Ислам Махачев ломает ему шею, а не ногу», — написал Абдель-Азиз.

Поединок Махачева и бразильца Тиаго Мойзеса состоялся в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приёма в исполнении российского бойца.

Конор провёл бой в ночь с 10 на 11 июля мск с американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

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