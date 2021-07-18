Бой между Чарло и Кастаньо за звание абсолютного чемпиона мира по боксу завершился вничью

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло и чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, аргентинец Брайан Кастаньо завершили вничью поединок за звание абсолютного чемпиона мира среди боксёров-профессионалов, не сумев объединить титулы по всем четырём версиям в весовой категории до 69,9 кг.
Бой, продлившийся 12 раундов, прошёл в Сан-Антонио (штат Техас, США). По его итогам один судья присудил победу Джермеллу — 117:111, второй рефери — Кастаньо — 114:113, а третий зафиксировал ничью — 114:114.
В активе Чарло 34 победы (из них 18 нокаутом), одно поражение, а также одна ничья. После боя с Брайаном он уже во второй раз защитил пояс WBC.
На счету Кастаньо 17 побед (из них 12 нокаутом), а также две ничьи. Аргентинец впервые защитил титул WBO.
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