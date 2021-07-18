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Махачев: в США Хабиб платил за всех: снял большой дом для команды и арендовал много машин

Махачев: в США Хабиб платил за всех: снял большой дом для команды и арендовал много машин
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Российский боец UFC Ислам Махачев сообщил, как относится к тому, что его часто сравнивают с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, а также рассказал о помощи Хабиба, которую он оказывал бойцам своей команды.

«Нравится ли мне сравнение с Хабибом? Если кто-то говорит, что Ислам почти как Нурмагомедов, я принимаю это. Я хотел бы быть как Хабиб. Он отличный парень. Он чемпион, у него куча денег. У него есть всё. Но он по-прежнему скромный парень.

Он приезжает в США без семьи. Остаётся тут на 1-2 месяца, просто, чтобы помогать. Он не берёт денег, он просто приезжает и помогает всей команде. Он делает всё для команды. Мы приехали в США, в Сан-Хосе без него. Он снял большой дом для команды, взял в аренду много машин, и никто ни за что не платил. Он платил за всех. Я не могу объяснить о Хабибе всего, он делает многое, но никто об этом не знает. Все мы должны сказать ему спасибо», — сказал Махачев на пресс-конференции после победы над бразильцем Тиаго Мойзесом.

«Вы можете бегать от меня, но вы не спрячетесь». Дана, дай уже Исламу чемпионский бой «Вы можете бегать от меня, но вы не спрячетесь». Дана, дай уже Исламу чемпионский бой
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