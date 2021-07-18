Махачев: в США Хабиб платил за всех: снял большой дом для команды и арендовал много машин

Российский боец UFC Ислам Махачев сообщил, как относится к тому, что его часто сравнивают с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, а также рассказал о помощи Хабиба, которую он оказывал бойцам своей команды.
«Нравится ли мне сравнение с Хабибом? Если кто-то говорит, что Ислам почти как Нурмагомедов, я принимаю это. Я хотел бы быть как Хабиб. Он отличный парень. Он чемпион, у него куча денег. У него есть всё. Но он по-прежнему скромный парень.
Он приезжает в США без семьи. Остаётся тут на 1-2 месяца, просто, чтобы помогать. Он не берёт денег, он просто приезжает и помогает всей команде. Он делает всё для команды. Мы приехали в США, в Сан-Хосе без него. Он снял большой дом для команды, взял в аренду много машин, и никто ни за что не платил. Он платил за всех. Я не могу объяснить о Хабибе всего, он делает многое, но никто об этом не знает. Все мы должны сказать ему спасибо», — сказал Махачев на пресс-конференции после победы над бразильцем Тиаго Мойзесом.
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