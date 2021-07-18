Сразу шесть бойцов получили бонусы за участие на турнире UFC Vegas 31

Стали известны имена бойцов, получивших бонусы в размере $ 50 тысяч за лучшие выступления на турнире UFC Vegas 31. Таковыми стали сразу шесть участников соревнований. Номинанты были объявлены на странице UFC в «Твиттере».

Боем вечера признали поединок американца Билли Куарантилло и мексиканца Габриэля Бенитеза. Победу в их противостоянии праздновал Куарантилло.

Бонусы за выступление вечера вручили Мише Тейт (победила Марион Рено), Родольфо Виейре (победил Дастина Стольцфуса), Матеушу Гамроту (праздновал успех в бою с Джереми Стивенсом) и Родриго Насименто (победа над Аланом Бодо).



В главном бою турнира встречались россиянин Ислам Махачев и бразилец Тиаго Мойзес. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.