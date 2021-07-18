Махачев разместил первый пост после победы над Мойзесом

Российский боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» разместил первый пост после победы, которую он одержал над представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Поединок Махачева и Мойзеса состоялся в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.
«Спасибо каждому, кто следит за моей карьерой. Это всё для вас. Если тебе что-то предопределено, то это никому не изменить», — написал Махачев.
Фото можно посмотреть на странице Махачева в «Инстаграме».
В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Отметим, что для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.
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