Махачев разместил первый пост после победы над Мойзесом

Российский боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» разместил первый пост после победы, которую он одержал над представителем Бразилии Тиаго Мойзесом. Поединок Махачева и Мойзеса состоялся в ночь с 17 на 18 июля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX. Встреча завершилась в четвёртом раунде после успешного удушающего приема в исполнении российского бойца.

«Спасибо каждому, кто следит за моей карьерой. Это всё для вас. Если тебе что-то предопределено, то это никому не изменить», — написал Махачев.

Фото можно посмотреть на странице Махачева в «Инстаграме».

В со-главном бою турнира UFC Vegas 31 встретились американки Миша Тейт и Марион Рено. Тейт победила соперницу техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, бывшая чемпионка промоушена Тейт успешно вернулась в профессиональные ММА. Отметим, что для победительницы этот бой был первым после объявления об уходе из спорта в 2016 году.